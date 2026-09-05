Буданов заявил, что регулярно общался с Пригожиным почти до мятежа «Вагнера»
Киев • УНН
Кирилл Буданов заявил, что регулярно общался с Евгением Пригожиным почти до мятежа «Вагнера» в 2023 году. Также он контактировал с Игорем Костюковым по вопросам зерновых путей.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что регулярно контактировал с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, а их общение продолжалось почти до мятежа наемников против Кремля в 2023 году. Об этом говорится в материале The New York Times, пишет УНН.
Детали
О контактах с Пригожиным Буданов рассказал во время общения с журналистом издания Эндрю Крамером. В то же время NYT не приводит прямых цитат главы ОП относительно содержания этих разговоров и не раскрывает их деталей.
По данным издания, контакты продолжались почти до мятежа ЧВК "Вагнер" против российских властей в 2023 году. Через несколько недель после неудавшегося мятежа Пригожин погиб в результате катастрофы частного самолета.
Буданов также контактировал с главой российского ГРУ
Глава ОП рассказал NYT и о прямых контактах с начальником российской военной разведки Игорем Костюковым. По его словам, они начались в 2022 году при посредничестве Турции и касались открытия судоходных путей в Черном море для экспорта зерна.
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Издание не уточняет, продолжаются ли прямые контакты Буданова с Костюковым сейчас.
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