Буданов припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть зрости
Київ • УНН
Керівник української воєнної розвідки припустив нарощування атак на російську інфраструктуру
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що "атаки на російську інфраструктуру можуть зрости". Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише УНН.
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Як вказує видання, "відмовляючись визнати причетність України до атак безпілотників у росії", Буданов сказав, що такі операції "цілком можливі".
"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається", - сказав Буданов.
"І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури російської федерації", - додав він.
Тепер російські громадяни, за його словами, нарешті "бачать реальну картину (війни). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі фабрик і заводів і так далі. Це все йде на користь", сказав він.
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