Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що "атаки на російську інфраструктуру можуть зрости". Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише УНН.

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Як вказує видання, "відмовляючись визнати причетність України до атак безпілотників у росії", Буданов сказав, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається", - сказав Буданов.

"І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури російської федерації", - додав він.

Тепер російські громадяни, за його словами, нарешті "бачать реальну картину (війни). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі фабрик і заводів і так далі. Це все йде на користь", сказав він.

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