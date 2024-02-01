Буданов предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут возрасти
Киев • УНН
Руководитель украинской военной разведки допустил наращивание атак на российскую инфраструктуру
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что "атаки на российскую инфраструктуру могут возрасти". Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.
Детали
Как указывает издание, "отказываясь признать причастность Украины к атакам беспилотников в россии", Буданов сказал, что такие операции "вполне возможны".
"Гипотетически есть план, по которому все это происходит", - сказал Буданов.
"И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры российской федерации", - добавил он.
Теперь российские граждане, по его словам, наконец-то "видят реальную картину (войны). Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все идет на пользу", сказал он.
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