Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что "атаки на российскую инфраструктуру могут возрасти". Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.

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Как указывает издание, "отказываясь признать причастность Украины к атакам беспилотников в россии", Буданов сказал, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически есть план, по которому все это происходит", - сказал Буданов.

"И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры российской федерации", - добавил он.

Теперь российские граждане, по его словам, наконец-то "видят реальную картину (войны). Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все идет на пользу", сказал он.

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