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Буданов: через атаки "невідомими дронами" жоден цивільний в рф не постраждав, однак почалися зрушення у бік "панічних настроїв"

Буданов: через атаки "невідомими дронами" жоден цивільний в рф не постраждав, однак почалися зрушення у бік "панічних настроїв"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Атаки "невідомих дронів" на території рф передусім спрямовані на підприємства військово-промислового комплексу, жодна цивільна особа не постраждала. Водночас їх поява спричинила зрушення у бік "панічних настроїв" та призвела до перебоїв роботи цивільної авіації, заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов на Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у неділю, повідомляє УНН.

Цитата

"Ви маєте подивитися, по яких об'єктах йде цей вплив. Це, перш за все, підприємства військово-промислового комплексу... Що я хотів би підкреслити, і це те, що відрізняє нас від росіян - жодна цивільна людина так і не постраждала. Підприємства вигорають, високотехнологічні станки вигорають, є вибухи, є у великій глибині саботажні акції, заходи, але люди не страждають", - повідомив очільник Головного управління розвідки.

Деталі

Буданов навів приклад, що нещодавно "невідомі дрони" атакували російське підприємство "Кремній Ел", яке виробляє основні мікросхеми для ракет типу "Іскандер": "Цілком зрозумілий вибір цілей для цих невідомих дронів. І так повсюди. Якщо проаналізуєте, що попадало під удари в московській, тульській областях, і так далі, - все це є підприємствами військово-промислового комплексу".

За словами начальника ГУР, такі атаки "трохи протвережують суспільство", однак масового ефекту для України це поки немає. Водночас, додав він, ті регіони, де знаходяться підприємства ВПК, "страждають", почалися ознаки "невеликих зрушень в бік панічних настроїв".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буданов не поділяє думку, що війна буде довготривалою та пояснив, що це значить

"Наприклад, російські страхові компанії почали страхувати цивільне населення на випадок атаки дронів. Цілком зрозуміло, якщо ми до того говорили, що жодна цивільна людина не постраждала, це просто вияв паніки. Другий приклад: під час періодичних заходів цих невідомих літальних апаратів, особливо на територію москви, постійно є перебої з роботою цивільної авіації", - розповів Буданов.

Він зазначив, що російські страхові компанії підіймають страхові збори, а авіакомпанії затримують рейси, через що з'явилася "маса невдоволених" та "великі переплати коштів".

"Певні авіакомпанії вже офіційно вийшли з московських аеропортів і перестали туди літати. Це справа часу. Думаю, що таким чином їм будуть створені значні проблеми. А це вже напряму відобразиться на людях, які своєю чергою хоча б на кухнях почнуть розмовляти про невдоволення. Це вже буде крок вперед", - підсумував Буданов.

Нагадаємо

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що війна не пішла на користь путінському режиму, він не такий потужний, як хоче здаватися, а військова міць росії сильно деградувала.

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