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Буданов: из-за атак "неизвестными дронами" ни один гражданский в рф не пострадал, однако начались сдвиги в сторону "панических настроений"

Буданов: из-за атак "неизвестными дронами" ни один гражданский в рф не пострадал, однако начались сдвиги в сторону "панических настроений"

Киев • УНН

 • 586641 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Атаки "неизвестных дронов" на территории рф прежде всего направлены на предприятия военно-промышленного комплекса, ни одно гражданское лицо не пострадало. В то же время их появление вызвало сдвиг в сторону "панических настроений" и привело к перебоям работы гражданской авиации, заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов на Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в воскресенье, сообщает УНН.

Цитата

"Вы должны посмотреть, по каким объектам идет это влияние. Это, прежде всего, предприятия военно-промышленного комплекса... Что я хотел бы подчеркнуть, и это то, что отличает нас от россиян - ни один гражданский человек так и не пострадал. Предприятия выгорают, высокотехнологичные станки выгорают, есть взрывы, есть в большой глубине саботажные акции, мероприятия, но люди не страдают", - сообщил глава Главного управления разведки.

Детали

Буданов привел пример, что недавно "неизвестные дроны" атаковали российское предприятие "Кремний Эл", которое производит основные микросхемы для ракет типа "Искандер": "Вполне понятен выбор целей для этих неизвестных дронов. И так повсюду. Если проанализируете, что попадало под удары в московской, тульской областях, и так далее, - все это являются предприятиями военно-промышленного комплекса".

По словам начальника ГУР, такие атаки "немного отрезвляют общество", однако массового эффекта для Украины это пока нет. В то же время, добавил он, те регионы, где находятся предприятия ВПК, "страдают", начались признаки "небольших сдвигов в сторону панических настроений".

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"Например, российские страховые компании начали страховать гражданское население на случай атаки дронов. Вполне понятно, если мы до того говорили, что ни один гражданский человек не пострадал, это просто проявление паники. Второй пример: во время периодических заходов этих неизвестных летательных аппаратов, особенно на территорию москвы, постоянно есть перебои с работой гражданской авиации", - рассказал Буданов.

Он отметил, что российские страховые компании поднимают страховые сборы, а авиакомпании задерживают рейсы, из-за чего появилась "масса недовольных" и "большие переплаты средств".

"Определенные авиакомпании уже официально вышли из московских аэропортов и перестали туда летать. Это дело времени. Думаю, что таким образом им будут созданы значительные проблемы. А это уже напрямую отразится на людях, которые в свою очередь хотя бы на кухнях начнут разговаривать о недовольстве. Это уже будет шаг вперед", - подытожил Буданов.

Напомним

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил, что война не пошла на пользу путинскому режиму, он не такой мощный, как хочет казаться, а военная мощь россии сильно деградировала.

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