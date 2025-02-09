Британський міністр втратив посаду через скандальні повідомлення у WhatsApp

Британський міністр охорони здоров'я був звільнений прем’єр-міністром Кейром Стармером у суботу та відсторонений від Лейбористської партії через повідомлення, залишені в приватній групі WhatsApp.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Міністра охорони здоров'я Великої Британії Ендрю Гвінна було звільнено після того, як газета виявила, що він надіслав низку образливих і образливих повідомлень WhatsApp.

Йдеться про випадок жартів щодо виборця, якого "скошила" вантажівка.

Повідомляється, що Гвінн також публікувала сексистські коментарі та расистські зауваження щодо депутата від Лейбористської партії Дайан Ебботт.

Наголошується, що прем'єр-міністр уряду Сполученого Королівства Кір Стармер налаштований підтримувати високі стандарти поведінки на державних посадах.

Представник Лейбористської партії сказав, що 50-річного Гвінна було "адміністративно відсторонено" від членства в партії, оскільки впроводиться розслідування "коментарв, зроблених у групі WhatsApp" відповідно до правил і процедур Лейбористської партії.

Буде вжито швидких заходів, якщо буде виявлено, що особи порушили високі стандарти, які очікуються від них як членів Лейбористської партії - додав речник.

Член парламенту від Гортона і Дентона також був відсторонений від Лейбористської партії після того, як Mail on Sunday повідомила про повідомлення, які ображали виборців, колег-депутатів і радників.

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