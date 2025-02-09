Британский министр потерял должность из-за скандальных сообщений в WhatsApp
Киев • УНН
Министр здравоохранения Эндрю Гвинн уволен из-за оскорбительных сообщений в частной группе WhatsApp. Он отстранен от Лейбористской партии из-за расистских и сексистских комментариев.
Британский министр здравоохранения был уволен премьер-министром Кейром Стармером в субботу и отстранен от Лейбористской партии из-за сообщений, оставленных в частной группе WhatsApp.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Министр здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн был уволен после того, как газета обнаружила, что он отправил ряд оскорбительных и оскорбительных сообщений WhatsApp.
Речь идет о случае шуток в отношении избирателя, которого «скосил» грузовик.
Сообщается, что Гвинн также публиковала сексистские комментарии и расистские замечания в отношении депутата от Лейбористской партии Дайан Эбботт.
Отмечается, что премьер-министр правительства Соединенного Королевства Кир Стармер настроен поддерживать высокие стандарты поведения на государственных должностях.
Представитель Лейбористской партии сказал, что 50-летний Гвинн был «административно отстранен» от членства в партии, поскольку впроводится расследование «комментариев, сделанных в группе WhatsApp» в соответствии с правилами и процедурами Лейбористской партии.
Будут приняты быстрые меры, если будет обнаружено, что лица нарушили высокие стандарты, которые ожидаются от них как членов Лейбористской партии
Член парламента от Гортона и Дентона также был отстранен от Лейбористской партии после того, как Mail on Sunday сообщила о сообщениях, которые оскорбляли избирателей, коллег-депутатов и советников.
Напомним,
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