Британский министр потерял должность из-за скандальных сообщений в WhatsApp

Британский министр здравоохранения был уволен премьер-министром Кейром Стармером в субботу и отстранен от Лейбористской партии из-за сообщений, оставленных в частной группе WhatsApp.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Министр здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн был уволен после того, как газета обнаружила, что он отправил ряд оскорбительных и оскорбительных сообщений WhatsApp.

Речь идет о случае шуток в отношении избирателя, которого «скосил» грузовик.

Сообщается, что Гвинн также публиковала сексистские комментарии и расистские замечания в отношении депутата от Лейбористской партии Дайан Эбботт.

Отмечается, что премьер-министр правительства Соединенного Королевства Кир Стармер настроен поддерживать высокие стандарты поведения на государственных должностях.

Представитель Лейбористской партии сказал, что 50-летний Гвинн был «административно отстранен» от членства в партии, поскольку впроводится расследование «комментариев, сделанных в группе WhatsApp» в соответствии с правилами и процедурами Лейбористской партии.

Будут приняты быстрые меры, если будет обнаружено, что лица нарушили высокие стандарты, которые ожидаются от них как членов Лейбористской партии