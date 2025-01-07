Уряд звільнив заступницю керівника Мінветеранів після звинувачень у неетичній поведінці
Київ • УНН
Уряд звільнив заступницю міністра у справах ветеранів та двох керівників Держфінмоніторингу. Також призначено нового заступника голови Держводагентства та погоджено призначення голови Ужгородської РДА.
Кабмін звільнив Руслану Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Також свою посаду втратити перший заступник і заступник голови Держфінмоніторингу. Про це вівторок, 7 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зокрема, за даними Мельничука, уряд звільнив:
- Величко-Трифонюк Руслану Володимирівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;
- Гаєвського Ігоря Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України;
- Зубрія Віталія Петровича з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України.
Крім того, за словами Мельничука, Кабмін призначив Ковальова Ігоря Олександровича першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України.
Також уряд погодив призначення Гайдука Тараса Олександровича головою Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Доповнення
6 січня колишній військовий Євген Шибалов написав у Facebook, що звільняється з Мінветеранів через приниження від керівництва.
Після цого у відомстві повідомили, що до Кабміну направили заяву на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Причина звільнення - інформація щодо неетичної поведінки стосовно держслужбовця відомства.