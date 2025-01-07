Правительство уволило заместителя руководителя Минветеранов после обвинений в неэтичном поведении

Кабмин уволил Руслану Величко-Трифонюк с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. Также свою должность лишиться первый заместитель и заместитель председателя Госфинмониторинга. Об этом вторник, 7 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

В частности, по данным Мельничука, правительство уволило:

- Величко-Трифонюк Руслану Владимировну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции;

- Гаевского Игоря Николаевича с должности первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины;

- Зубрия Виталия Петровича с должности заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Кроме того, по словам Мельничука, Кабмин назначил Ковалева Игоря Александровича первым заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Также правительство согласовало назначение Гайдука Тараса Александровича председателем Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области.



Дополнение

6 января бывший военный Евгений Шибалов написал в Facebook, что увольняется из Минветеранов из-за унижения от руководства.

После этого в ведомстве сообщили, что в Кабмин направили заявление на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. Причина увольнения - информация о неэтичном поведении в отношении госслужащего ведомства.