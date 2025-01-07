У Мінветеранів заявили про звільнення заступниці міністра на тлі заяв ветерана про образи
Київ • УНН
Руслана Величко-Трифонюк звільняється з посади заступника міністра у справах ветеранів після звинувачень у неетичній поведінці. Рішення прийняте після скарги ветерана війни про приниження на робочому місці.
До кабміну направлено заяву на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Причина звільнення - інформація щодо неетичної поведінки стосовно держслужбовця відомства. Про це УНН повідомляє із посиланням на Мінветеранів.
6 січня у соціальних мережах та медіа було оприлюднено інформацію щодо неетичної поведінки стосовно державного службовця у Міністерстві у справах ветеранів України. Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням
Як вказали в Мінветеранів, кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці.
У відомстві призначили службову перевірку з метою виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації.
"Окремо інформуємо, що до Кабінету Міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції", - йдеться у заяві.
Контекст
6 січня колишній військовий Євген Шибалов написав у Facebook, що звільняється з Мінветеранів через приниження від керівництва. "Там виявилися великі труднощі з дотриманням п. 1 частини першої ст. 7 Закону України "Про державну службу". Це та стаття, в якій говориться, що "кожен державний службовець має право на повагу до своєї гідності"", - написав Шибалов.