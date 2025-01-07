В Минветеранов заявили об увольнении замминистра на фоне заявлений ветерана об оскорблениях

В кабмин направлено заявление на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. Причина увольнения - информация о неэтичном поведении в отношении госслужащего ведомства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минветеранов.

6 января в социальных сетях и медиа была обнародована информация о неэтичном поведении в отношении государственного служащего в Министерстве по делам ветеранов Украины. Министерство категорически осуждает поведение, которое унижает честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.д. и никакие обстоятельства не могут быть оправданием - говорится в заявлении ведомства.

Как указали в Минветеранов, каждый работодатель независимо от формы собственности должен создавать надлежащие условия для реинтеграции ветерана на рабочем месте.

В ведомстве назначили служебную проверку с целью выявления фактов и обстоятельств, о которых указано в обнародованной информации.

«Отдельно информируем, что в Кабинет Министров Украины направлены документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции», - говорится в заявлении.

Контекст

6 января бывший военный Евгений Шибалов написал в Facebook, что увольняется из Минветеранов из-за унижения от руководства. «Там оказались большие трудности с соблюдением п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины «О государственной службе». Это та статья, в которой говорится, что «каждый государственный служащий имеет право на уважение к своему достоинству»», - написал Шибалов.