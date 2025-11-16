$42.060.00
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16:59 • 15117 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16:36 • 17002 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 40307 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 24968 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 34522 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 47753 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45071 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42109 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53113 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Публікації
Ексклюзиви
Британські вчені створили гель для відновлення емалі без фтору - дані дослідження

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

Гель не містить фтору, а створений з білків, що імітують природні процеси формування емалі.

Британські вчені створили гель для відновлення емалі без фтору - дані дослідження

Британські вчені з університету Ноттінгема створили гель, що допомагає відновити зубну емаль і запобігти карієсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження, опубліковані у науковому журналі Nature Communications.

Деталі

За словами науковців, даний гель, на відміну від традиційних засобів, які використовують для захисту емалі, не містить фтору. Він створений з білків, які імітують ті, що природним чином відповідають за формування емалі на ранньому етапі життя.

Цей гель після нанесення на зубну поверхню утворює тонкий, але міцний шар, який проникає у структуру зубів, тим самим, заповнюючи дрібні тріщини та отвори. Далі він притягує та утримує іони кальцію та фосфату, які містяться у слині, тим самим, виконуючи роль "будівельної сітки".

У випадку виходу на ринок даний гель може стати безпечним і простим методом для відновлення емалі та профілактики карієсу, йдеться в публікації.

Лікування зубів під седацією: як подолати страх стоматолога31.10.25, 13:18 • 12386 переглядiв

Євген Устименко

Здоров'яНовини СвітуТехнології
