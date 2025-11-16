Британські вчені створили гель для відновлення емалі без фтору - дані дослідження
Київ • УНН
Гель не містить фтору, а створений з білків, що імітують природні процеси формування емалі.
Британські вчені з університету Ноттінгема створили гель, що допомагає відновити зубну емаль і запобігти карієсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження, опубліковані у науковому журналі Nature Communications.
Деталі
За словами науковців, даний гель, на відміну від традиційних засобів, які використовують для захисту емалі, не містить фтору. Він створений з білків, які імітують ті, що природним чином відповідають за формування емалі на ранньому етапі життя.
Цей гель після нанесення на зубну поверхню утворює тонкий, але міцний шар, який проникає у структуру зубів, тим самим, заповнюючи дрібні тріщини та отвори. Далі він притягує та утримує іони кальцію та фосфату, які містяться у слині, тим самим, виконуючи роль "будівельної сітки".
У випадку виходу на ринок даний гель може стати безпечним і простим методом для відновлення емалі та профілактики карієсу, йдеться в публікації.
