Британские ученые создали гель для восстановления эмали без фтора - данные исследования

Британские ученые из университета Ноттингема создали гель, помогающий восстановить зубную эмаль и предотвратить кариес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном журнале Nature Communications.

Детали

По словам ученых, данный гель, в отличие от традиционных средств, используемых для защиты эмали, не содержит фтора. Он создан из белков, имитирующих те, которые естественным образом отвечают за формирование эмали на раннем этапе жизни.

Этот гель после нанесения на зубную поверхность образует тонкий, но прочный слой, который проникает в структуру зубов, тем самым, заполняя мелкие трещины и отверстия. Далее он притягивает и удерживает ионы кальция и фосфата, содержащиеся в слюне, тем самым, выполняя роль "строительной сетки".

В случае выхода на рынок данный гель может стать безопасным и простым методом для восстановления эмали и профилактики кариеса, говорится в публикации.

Лечение зубов под седацией: как преодолеть страх стоматолога