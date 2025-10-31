Лечение зубов под седацией: как преодолеть страх стоматолога

$42.080.01
uk
Эксклюзив
10:56
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 33378 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA31 октября, 02:45 • 21584 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 28992 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 23781 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 15226 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:56
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 8328 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 15523 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 63211 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 11:00
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона «Очень странных дел»Video11:19 • 750 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 24232 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 56726 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 61306 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 83602 просмотра
Лечение зубов под седацией: как преодолеть страх стоматолога

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Дентофобия мешает заботиться о зубах? Седация в Med-Deo – современное решение для комфортного лечения. Без боли, стресса и последствий. Консультация анестезиолога.

Лечение зубов под седацией: как преодолеть страх стоматолога

Здоровье полости рта зависит не только от домашней гигиены. Регулярные профилактические осмотры критически важны, но многие люди их избегают из-за страха стоматологического кресла. Этот феномен, поражающий половину пациентов, называется дентофобией.

Седация как решение

Для тех, кто панически боится стоматологов, существует современный метод – лечение зубов под седацией. Это контролируемое состояние полусна, когда специальные препараты блокируют мозговые центры, отвечающие за тревогу. Методика подходит для любых процедур и применяется пациентам от трех лет.

Важный нюанс: седация устраняет психологический дискомфорт, но не обезболивает. Поэтому ее всегда комбинируют с местной анестезией. Результат – полное отсутствие стресса и боли. Особенно ценным этот подход становится для детской стоматологии, ведь предотвращает психологические травмы.

Анестезиолог выбирает оптимальный вариант из трех возможных. Пероральная – через прием таблетки. Внутривенная обеспечивает быстрый эффект. Ингаляционная – через маску подается кислородно-азотная смесь.

Самой популярной остается ингаляционная седация. Ее преимущество – мгновенное восстановление после процедуры. Пациент может даже управлять автомобилем сразу после приема.

Как работает

Пациент получает препарат через маску или внутривенно. В течение процедуры анестезиолог мониторит жизненные показатели специальным оборудованием. Местная анестезия блокирует боль, седация обеспечивает психологический комфорт.

Человек находится в промежуточном состоянии: сознание сохраняется, можно реагировать на просьбы врача, но тревога отсутствует. После завершения подачу препарата прекращают, и пациент плавно возвращается к привычному состоянию.

Седация или наркоз

Седация принципиально отличается от наркоза. Наркоз – это глубокий сон с угнетением всех систем организма, тяжелым пробуждением и нагрузкой на сердце. Его применяют для сложных хирургических вмешательств.

Седация безопасна, не имеет негативных последствий и подходит для рутинного лечения. Пациент быстро восстанавливается и может возвращаться к обычному ритму жизни.

Показания и противопоказания

Методика применяется при лечении глубокого кариеса, пульпита, удалении зубов, имплантации, пластике костной ткани. Главное показание для взрослых – дентофобия. Также седацию назначают при повышенной тревожности, аллергии на стандартную анестезию, обостренном рвотном рефлексе, низком болевом пороге, сердечно-сосудистых патологиях.

Есть ограничения: возраст до трех лет, первый триместр беременности, зависимости, острые инфекции, тяжелые хронические заболевания, ожирение, сердечная недостаточность, насморк, гайморит, эпилепсия.

Подготовка и процедура

Специальной подготовки не требуется. Последний прием пищи – за три часа. Алкоголь накануне запрещен. Желательно предварительное обследование анестезиолога для исключения аллергических реакций.

Лечение включает консультацию специалистов, проведение запланированных манипуляций и восстановление в течение 10-20 минут. При ингаляционной седации надевают маску, через которую подают газ. Несколько вдохов – и наступает расслабление. После снятия маски человек мгновенно возвращается к нормальному состоянию.

Длительность седации обычно не превышает часа, хотя при необходимости можно продлить. Количество зубов для лечения не ограничено.

При правильном выполнении процедура абсолютно безопасна. Изредка возникают незначительные побочные эффекты: чрезмерная активность, кашель. Но при условии профессионального подхода риски минимальны.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса