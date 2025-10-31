Лікування зубів під седацією: як подолати страх стоматолога

$42.080.01
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11344 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8614 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 15493 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22476 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13440 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23413 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21859 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24279 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21094 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35 • 34405 перегляди
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45 • 22648 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 30032 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 24913 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17078 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 392 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:56 • 11345 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 10025 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17122 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 63954 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 1542 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 24600 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 57070 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 61622 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 83869 перегляди
Лікування зубів під седацією: як подолати страх стоматолога

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Дентофобія заважає піклуватися про зубі? Седація в Med-Deo – сучасне рішення для комфортного лікування. Без болю, стресу та наслідків. Консультація анестезіолога.

Лікування зубів під седацією: як подолати страх стоматолога

Здоров'я порожнини рота залежить не лише від домашньої гігієни. Регулярні профілактичні огляди критично важливі, але багато людей їх уникають через страх стоматологічного крісла. Цей феномен, що вражає половину пацієнтів, має назву – дентофобія.

Седація як рішення

Для тих, хто панічно боїться стоматологів, існує сучасний метод – лікування зубів під седацією. Це контрольований стан напівсну, коли спеціальні препарати блокують мозкові центри, відповідальні за тривогу. Методика підходить для будь-яких процедур і застосовується пацієнтам від трьох років.

Важливий нюанс: седація усуває психологічний дискомфорт, але не знеболює. Тому її завжди комбінують із місцевою анестезією. Результат – повна відсутність стресу та болю. Особливо цінним цей підхід стає для дитячої стоматології, адже запобігає психологічним травмам.

Анестезіолог обирає оптимальний варіант із трьох можливих. Пероральна – через прийом таблетки. Внутрішньовенна забезпечує швидкий ефект. Інгаляційна – через маску подається киснево-азотна суміш.

Найпопулярнішою залишається інгаляційна седація. Її перевага – миттєве відновлення після процедури. Пацієнт може навіть керувати автомобілем одразу після прийому.

Як працює

Пацієнт отримує препарат через маску чи внутрішньовенно. Протягом процедури анестезіолог моніторить життєві показники спеціальним обладнанням. Місцева анестезія блокує біль, седація забезпечує психологічний комфорт.

Людина перебуває у проміжному стані: свідомість зберігається, можна реагувати на прохання лікаря, але тривога відсутня. Після завершення подачу препарату припиняють, і пацієнт плавно повертається до звичного стану.

Седація чи наркоз

Седація принципово відрізняється від наркозу. Наркоз – це глибокий сон із пригніченням усіх систем організму, важким пробудженням та навантаженням на серце. Його застосовують для складних хірургічних втручань.

Седація безпечна, не має негативних наслідків і підходить для рутинного лікування. Пацієнт швидко відновлюється та може повертатися до звичайного ритму життя.

Показання та протипоказання

Методика застосовується при лікуванні глибокого карієсу, пульпіту, видаленні зубів, імплантації, пластиці кісткової тканини. Головне показання для дорослих – дентофобія. Також седацію призначають при підвищеній тривожності, алергії на стандартну анестезію, загостреному блювотному рефлексі, низькому больовому порозі, серцево-судинних патологіях.

Є обмеження: вік до трьох років, перший триместр вагітності, залежності, гострі інфекції, тяжкі хронічні захворювання, ожиріння, серцева недостатність, нежить, гайморит, епілепсія.

Підготовка та процедура

Спеціальної підготовки не потрібно. Останній прийом їжі – за три години. Алкоголь напередодні заборонений. Бажане попереднє обстеження анестезіолога для виключення алергічних реакцій.

Лікування включає консультацію фахівців, проведення запланованих маніпуляцій та відновлення протягом 10-20 хвилин. При інгаляційній седації надягають маску, через яку подають газ. Кілька вдихів – і настає розслаблення. Після зняття маски людина миттєво повертається до нормального стану.

Тривалість седації зазвичай не перевищує години, хоча при необхідності можна продовжити. Кількість зубів для лікування не обмежена.

При правильному виконанні процедура абсолютно безпечна. Зрідка виникають незначні побічні ефекти: надмірна активність, кашель. Але за умови професійного підходу ризики мінімальні.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу