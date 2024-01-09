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Британська розвідка: остання атака ЗСУ на Крим засвідчила неефективність ППО росіян

Британська розвідка: остання атака ЗСУ на Крим засвідчила неефективність ППО росіян

Київ • УНН

 • 53928 перегляди

Британська розвідка повідомляє, що остання атака по російських цілях на аеродромі Саки та в Севастополі окупованого Криму свідчить про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті ключових локацій.

Британська розвідка вважає, що масштаб російської ракетної атаки проти України 8 січня відображає рівень успіху, досягнутий ЗСУ під час ударів по Криму 4 січня. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише УНН.

Деталі

У відомстві звернули увагу на те, що 4 січня Україна атакувала російські цілі на аеродромі Саки та в Севастополі.

Ці атаки, ймовірно, понизили поінформованість та покриття російської ППО над кримським регіоном,

– йдеться в повідомленні.

Британська розвідка вважає, що відповіддю на це стала серія ракетних атак росії проти України 8 січня, коли було завдано ударів в тому числі по Кривому Рогу та Запоріжжю.

Це знову демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових локацій, попри їхню підвищену готовність. Масштаб російської відповіді, ймовірно, є показником успіху, досягнутого Збройними силами України під час ударів 4 січня

– резюмували в Міноборони Британії.

Нагадаємо

російські війська під час масованої атаки у ніч на 8 січня запустили по Україні 59 засобів повітряного нападу - 8 ударних дронів типу Shahed та 51 ракету різних типів, знищено усі 8 "шахедів" та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Окупанти відновили діяльність радянської контррозвідувальної організації "СМЕРШ" - британська розвідка 08.01.24, 12:38 • 114889 переглядiв

Ольга Розгон

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