Британська розвідка: остання атака ЗСУ на Крим засвідчила неефективність ППО росіян
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що остання атака по російських цілях на аеродромі Саки та в Севастополі окупованого Криму свідчить про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті ключових локацій.
Британська розвідка вважає, що масштаб російської ракетної атаки проти України 8 січня відображає рівень успіху, досягнутий ЗСУ під час ударів по Криму 4 січня. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише УНН.
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У відомстві звернули увагу на те, що 4 січня Україна атакувала російські цілі на аеродромі Саки та в Севастополі.
Ці атаки, ймовірно, понизили поінформованість та покриття російської ППО над кримським регіоном,
Британська розвідка вважає, що відповіддю на це стала серія ракетних атак росії проти України 8 січня, коли було завдано ударів в тому числі по Кривому Рогу та Запоріжжю.
Це знову демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових локацій, попри їхню підвищену готовність. Масштаб російської відповіді, ймовірно, є показником успіху, досягнутого Збройними силами України під час ударів 4 січня
Нагадаємо
російські війська під час масованої атаки у ніч на 8 січня запустили по Україні 59 засобів повітряного нападу - 8 ударних дронів типу Shahed та 51 ракету різних типів, знищено усі 8 "шахедів" та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Окупанти відновили діяльність радянської контррозвідувальної організації "СМЕРШ" - британська розвідка 08.01.24, 12:38 • 114889 переглядiв