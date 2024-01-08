Окупанти відновили діяльність радянської контррозвідувальної організації "СМЕРШ" - британська розвідка
Київ • УНН
російські оперативники були помічені з нашивками СМЕРШу, відродженого радянського підрозділу контррозвідки.
Нещодавно в мережі з’явилися зображення оперативників рф з нашивками радянської контррозвідувальної організації "СМЕРШ". Про це повідомили в британській розвідці, пише УНН.
Деталі
Наприкінці 2023 року російські політики заявили про відновлення радянської контррозвідувальної організації "СМЕРШ ". На початку січня 2024 року у відкритому доступі було зображено оперативників у нашивках "СМЕРШ"
Доповнення
"СМЕШ" - це абревіатура фрази "смерть шпигунам". В повідомленні Міноборони йдеться, що Йосип Сталін створив організацію, яка існувала з 1941 по 1946 рік.
Наразі не зрозуміло, чи вказує нова назва на будь-які суттєві нові можливості чи роль російської функції контррозвідки, чи це просто зміна значка.
Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо пояснює російсько-український конфлікт у дусі Другої світової війни та їхню сильну увагу до ймовірного проникнення зовнішніх загроз в країну, зазначають в британській розвідці.
Британська розвідка: росгвардія нарощує ресурси через потрясіння внутрішньої безпеки рф 07.01.24, 14:10 • 78509 переглядiв