Оккупанты возобновили деятельность советской контрразведывательной организации "СМЕРШ" - британская разведка
Российские оперативники были замечены с нашивками СМЕРШа, возрожденного советского подразделения контрразведки.
Во время ракетных обстрелов рф территории Украины в Польше вводили "повышенные меры безопасности"
Польша ввела усиленные меры безопасности на фоне российских ракетных ударов по Украине, начав процедуру защиты своего воздушного пространства.
В результате утреннего удара рф по Харькову пострадали два человека - мэр
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате утреннего ракетного обстрела российскими войсками Харькова два человека пострадали.
Атака рф на Днепропетровщину: в Новомосковске уже 27 пострадавших, среди которых есть дети, в Криворожском районе - четверо пострадавших
В результате российской ракетной атаки в Новомосковске Днепропетровской области пострадали 27 человек, в том числе 4 детей; В Криворожском районе сообщается о 4 пострадавших.
Уничтоженные машины и поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ракетного удара рф по Запорожью
В результате ракетного удара по Запорожью оккупационные войска рф попали в гражданские районы и повредили жилые дома.
Ракеты Х-101 враг изготавливает буквально перед тем, как снарядить ими свои самолеты, атакующие Украину
Враг, вероятно, производит ракеты Х-101 незадолго до их развертывания против Украины.
Несмотря на непогоду, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения, на автодорогах работают более 1200 единиц техники и около 1500 рабочих
Несмотря на непогоду, все дороги остаются госзначения открытыми: более 1200 единиц техники и 1500 рабочих убирают снег.
Оккупанты усиливают ПВО: партизаны заметили российский ЗРК "Панцирь-С1" вблизи Севастополя
Украинские партизаны зафиксировали в оккупированном Севастополе российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", поскольку россия усиливает противовоздушную оборону на фоне украинских ударов.
ДТЭК ликвидирует последствия непогоды в Одесской области: 73 населенных пункта снова со светом
ДТЭК ликвидирует последствия непогоды в Одесской области.
Задержан чиновник Укрзализныци, который помогал рф готовить удары по железнодорожным объектам Днепропетровщины
Сотрудник "Укрзализныци", завербованный фбс, задержан за шпионаж за эшелонами ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение.