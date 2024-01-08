Оккупанты возобновили деятельность советской контрразведывательной организации "СМЕРШ" - британская разведка

Недавно в сети появились изображения оперативников рф с нашивками советской контрразведывательной организации "СМЕРШ". Об этом сообщили в британской разведке, пишет УНН.

Детали

В конце 2023 года российские политики заявили о восстановлении советской контрразведывательной организации "СМЕРШ". В начале января 2024 года в открытом доступе было изображено оперативников в нашивках "СМЕРШ" - говорится в сообщении.

Дополнение

"СМЕШ" - это аббревиатура фразы "смерть шпионам". В сообщении Минобороны говорится, что Иосиф Сталин создал организацию, которая существовала с 1941 по 1946 год.

Пока не понятно, указывает ли новое название на какие-либо существенные новые возможности или роль российской функции контрразведки, или это просто смена значка.

Однако это является еще одним примером того, как российские власти сознательно объясняют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и их сильное внимание к вероятному проникновению внешних угроз в страну, отмечают в британской разведке.

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