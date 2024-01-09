Британская разведка: последняя атака ВСУ на Крым показала неэффективность ПВО россиян

Британская разведка считает, что масштаб российской ракетной атаки против Украины 8 января отражает уровень успеха, достигнутый ВСУ во время ударов по Крыму 4 января. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, пишет УНН.

Детали

В ведомстве обратили внимание на то, что 4 января Украина атаковала российские цели на аэродроме Саки и в Севастополе.

Эти атаки, вероятно, снизили осведомленность и покрытие российской ПВО над крымским регионом, - говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что ответом на это стала серия ракетных атак России против Украины 8 января, когда были нанесены удары в том числе по Кривому Рогу и Запорожью.

Это снова демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых локаций, несмотря на их повышенную готовность. Масштаб российского ответа, вероятно, является показателем успеха, достигнутого Вооруженными силами Украины во время ударов 4 января - резюмировали в Минобороны Британии.

Напомним

российские войска во время массированной атаки в ночь на 8 января запустили по Украине 59 средств воздушного нападения - 8 ударных дронов типа Shahed и 51 ракету различных типов, уничтожены все 8 "шахедов" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Оккупанты возобновили деятельность советской контрразведывательной организации "СМЕРШ" - британская разведка