Броварський ліцей здобув статус "Авторського закладу освіти". Що це означає

Міністерство освіти і науки України офіційно присвоїло Броварському ліцею № 11 статус "Авторського закладу освіти". Це визнання є підтвердженням унікальної педагогічної моделі, що забезпечує високу якість освіти та стабільні позитивні результати діяльності. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"Маємо непересічну новину та досягнення в галузі освіти нашої громади. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України Броварський ліцей №11 має статус "Авторський заклад освіти"! Педагогічний колектив ліцею на чолі з Відмінником освіти України, кандидатом філософських наук Іриною Олександрівною Ткачук експериментально підтвердив статус закладу з високим рівнем розвитку інноваційного потенціалу, конкурентоздатності, з наявною оригінальною авторською моделлю педагогічної діяльності, що забезпечує стабільні позитивні результати діяльності", - написав Ігор Сапожко.

За його словами, в Україні всього 10 таких авторських закладів, а на Київщині лише два.

Від ідеї до втілення: історія новаторства

У 1992 році внаслідок обʼєднання станції юних техніків та міжшкільного навчально-виробничого комбінату, було створено унікальний Навчально-виробничий центр творчості молоді, де поєднувалися дошкільна, позашкільна та професійно-технічна освіти.

У 2010 році він трансформувався у Броварське навчально-виховне об'єднання, а згодом – у Броварський ліцей № 11, який наразі є одним із провідних освітніх закладів не лише Київщини, а й усієї України.

У ліцеї впроваджена авторська модель "Школа зростання успішної особистості", яка ґрунтується на індивідуальному підході до навчання. Її мета – створення освітнього середовища, яке сприяє розвитку особистісного потенціалу кожного учня, допомагаючи йому реалізувати себе у майбутньому.

У Броварському ліцею № 11 гармонійно поєднуються академічне навчання, професійна орієнтація та розвиток особистих здібностей. Тут учні не лише здобувають знання, а й розвивають свої сильні сторони, формують інтереси та визначають життєві цілі, а також розвивають критичне мислення.

Варто зазначити, що у Броварському ліцеї № 11 комплексний підхід до освітнього процесу, який дозволяє створити єдиний освітній простір, де діти отримують всебічний розвиток на всіх етапах навчання.

Зокрема на його базі діють центр розвитку дитини, центр позашкільної освіти, а також дошкільне, початкове, шкільне та позашкільне відділення.

Важливим аспектом роботи ліцею є забезпечення безпечного освітнього середовища в умовах війни, розвʼязаної росією проти України. Ліцей обладнаний укриттям, яке дає можливість проводити навчальний процесбезперервно в безпечних умовах.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що у Броварській міській територіальній громаді активно працюють над створенням комфортних умов для дітей з особливими освітніми потребами. Відкрито інклюзивні групи та класи, гуртки, працює Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ). Завдяки зусиллям місцевої влади, освітні заклади громади адаптовані для навчання дітей з різними потребами, що забезпечує рівний доступ до якісної освіти.