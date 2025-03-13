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Броварской лицей получил статус "Авторского учебного заведения". Что это значит

Киев • УНН

 • 11512 просмотра

Лицей получил статус благодаря уникальной модели обучения. В Украине всего 10 таких заведений, а в Киевской области только два, что делает достижение особенно ценным.

Броварской лицей получил статус "Авторского учебного заведения". Что это значит

Министерство образования и науки Украины официально присвоило Броварскому лицею № 11 статус "Авторского учебного заведения". Это признание является подтверждением уникальной педагогической модели, обеспечивающей высокое качество образования и стабильные положительные результаты деятельности. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

"У нас есть неординарная новость и достижение в области образования нашей громады. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины Броварской лицей №11 имеет статус "Авторского учебного заведения"! Педагогический коллектив лицея во главе с Отличником образования Украины, кандидатом философских наук Ириной Александровной Ткачук экспериментально подтвердил статус заведения с высоким уровнем развития инновационного потенциала, конкурентоспособности, с имеющейся оригинальной авторской моделью педагогической деятельности, обеспечивающей стабильные положительные результаты деятельности", - написал Игорь Сапожко.

По его словам, в Украине всего 10 таких авторских заведений, а в Киевской области только два.

От идеи к воплощению: история новаторства

В 1992 году в результате объединения станции юных техников и межшкольного учебно-производственного комбината, был создан уникальный Учебно-производственный центр творчества молодежи, где сочетались дошкольное, внешкольное и профессионально-техническое образование.

В 2010 году он трансформировался в Броварское учебно-воспитательное объединение, а впоследствии – в Броварской лицей № 11, который сейчас является одним из ведущих образовательных учреждений не только Киевской области, но и всей Украины.

В лицее внедрена авторская модель "Школа роста успешной личности", которая основывается на индивидуальном подходе к обучению. Ее цель – создание образовательной среды, которая способствует развитию личностного потенциала каждого ученика, помогая ему реализовать себя в будущем.

В Броварском лицее № 11 гармонично сочетаются академическое обучение, профессиональная ориентация и развитие личных способностей. Здесь ученики не только получают знания, но и развивают свои сильные стороны, формируют интересы и определяют жизненные цели, а также развивают критическое мышление.

Стоит отметить, что в Броварском лицее № 11 комплексный подход к образовательному процессу, который позволяет создать единое образовательное пространство, где дети получают всестороннее развитие на всех этапах обучения.

В частности на его базе действуют центр развития ребенка, центр внешкольного образования, а также дошкольное, начальное, школьное и внешкольное отделение.

Важным аспектом работы лицея является обеспечение безопасной образовательной среды в условиях войны, развязанной россией против Украины. Лицей оборудован укрытием, которое дает возможность проводить учебный процесс непрерывно в безопасных условиях.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что в Броварской городской территориальной громаде активно работают над созданием комфортных условий для детей с особыми образовательными потребностями. Открыты инклюзивные группы и классы, кружки, работает Инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ). Благодаря усилиям местных властей, образовательные учреждения громады адаптированы для обучения детей с различными потребностями, что обеспечивает равный доступ к качественному образованию.

Лилия Подоляк

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