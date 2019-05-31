Броварський суд в черговий раз відклав засідання по справі Савченко-Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Броварський міський суд Київської області відклав судове засідання у справі народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту, у зв’язку із відпусткою судді. Про це повідомив адвокат Савченко Олександр Шатрін в коментарі кореспонденту УНН.
"Відклали засідання на 19 червня на 11:30", - зазначив Шадрін.
При цьому він додав, що сьогодні під час засідання у Броварському суді учасники процесу, у тому числі, колегія суддів у неповному складі обговорювали можливість проведення судового засідання без судді, однак вирішили перенести засідання.
Нагадаємо, на попередньому засіданні, 7 травня, Броварський міський суд Київської області також відклав судове засідання у справі народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту.