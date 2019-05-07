Суд відклав засідання у справі Савченко та Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Броварський міський суд Київської області відклав судове засідання у справі народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту, передає кореспондент УНН.
Так, суд відклав підготовче судове засідання до 31 травня через відсутність сторони захисту Рубана.
Як зазначив суд, оскільки Рубан обвинувачується у тяжких та особливо тяжких злочинах, присутність захисників у підготовчому судовому засіданні є обов’язковою.
На судовому засіданні, яке відбудеться 31 травня об 11:00, розглядатимуть продовження запобіжних заходів обвинуваченим.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд направив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту, до Броварського міськрайонного суду Київської області.
Як повідомляв УНН, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти, оскільки судді так і не змогли продовжити підозрюваним запобіжний захід.