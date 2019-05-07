Суд отложил заседание по делу Савченко и Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Броварской городской суд Киевской области отложил судебное заседание по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта, передает корреспондент УНН.
Так, суд отложил подготовительное судебное заседание до 31 мая из-за отсутствия стороны защиты Рубана.
Как указал суд, поскольку Рубан обвиняется в тяжких и особо тяжких преступлениях, присутствие защитников в подготовительном судебном заседании является обязательным.
На судебном заседании, которое состоится 31 мая в 11:00, будут рассматривать продолжение меры присечения обвиняемым.
Напомним, Киевский апелляционный суд направил уголовное производство по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта, в Броварском горрайонном суде Киевской области.
Как сообщал УНН, 16 апреля подозреваемого в организации теракта Надежду Савченко и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи, поскольку судьи так и не смогли продолжить подозреваемым меру пресечения.