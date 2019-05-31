Броварской суд в очередной раз отложил заседание по делу Савченко-Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Броварской городской суд Киевской области отложил судебное заседание по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта, в связи с отпуском судьи. Об этом сообщил адвокат Савченко Александр Шатрин в комментарии корреспонденту УНН.
"Отложили заседание на 19 июня на 11:30", - отметил Шадрин.
При этом он добавил, что сегодня во время заседания в Броварском суде участники процесса, в том числе, коллегия судей в неполном составе обсуждали возможность проведения судебного заседания без судьи, однако решили перенести заседание.
Напомним, на предыдущем заседании, 7 мая, Броварской городской суд Киевской области также отложил судебное заседание по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта.