Броварской суд в очередной раз отложил заседание по делу Савченко-Рубана

"Отложили заседание на 19 июня на 11:30", - отметил Шадрин.



При этом он добавил, что сегодня во время заседания в Броварском суде участники процесса, в том числе, коллегия судей в неполном составе обсуждали возможность проведения судебного заседания без судьи, однако решили перенести заседание.



Напомним, на предыдущем заседании, 7 мая, Броварской городской суд Киевской области также отложил судебное заседание по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта.