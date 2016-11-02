Бровари стали лідером за обсягами виконаних будівельних робіт на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За підсумками 9 місяців 2016 року Бровари, Бориспіль та Біла Церква є лідерами за обсягами виконаних будівельних робіт серед міст Київської області, повідомляє УНН з посиланням на дані Головного управління статистики Київської області.
Так, за січень-вересень 2016 року у місті Бровари було виконано будівельних робіт на загальну суму 259 млн 193 тис. грн. Друге місце посідає місто Бориспіль, в якому за підсумками 9 місяців 2016 року було виконано будівельних робіт на суму 233 млн 475 тис. грн.
Третє місце належить Білій Церкві. Протягом січня-вересня 2016 року у місті Біла Церква було виконано будівельних робіт на суму 117 млн 882 тис. грн.
Загалом, підприємствами області у січні-вересні 2016 року виконано будівельних робіт на суму 2 млрд 378,6 млн грн.
Нагадаємо, за останні 10 років Київщина втричі збільшила обсяг житла. Зокрема, у 2015 році у Київській області було прийнято в експлуатацію 1 тис. 863,8 метрів квадратних загальної площі житла, що у 2,9 раза більше, ніж у 2005 році.
За даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів - це, звичайно ж, ціна. Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв. м в новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.