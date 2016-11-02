Бровары стали лидером по объемам выполненных строительных работ в Киевской области

Так, за январь-сентябрь 2016 года в городе Бровары было выполнено строительных работ на общую сумму 259 млн 193 тыс. грн. Второе место занимает город Борисполь, в котором по итогам 9 месяцев 2016 г. было выполнено строительных работ на сумму 233 млн 475 тыс. грн.

Третье место принадлежит Белой Церкви. В течение января-сентября 2016 года в городе Белая Церковь было выполнено строительных работ на сумму 117 млн ​​882 тыс. грн.

В общем, предприятиями области в январе-сентябре 2016 г. выполнено строительных работ на сумму 2 млрд 378,6 млн грн.

Напомним, за последние 10 лет Киевская область втрое увеличила объем жилья. В частности, в 2015 году в Киевской области было принято в эксплуатацию 1 тыс. 863,8 квадратных метров общей площади жилья, что в 2,9 раза больше, чем в 2005 году.

По данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена. Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв. м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 000 гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США.