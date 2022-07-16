Британська розвідка: окупанти безуспішно намагаються взяти два міста на Донбасі

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Як зазначається, раніше рф робила передчасні і помилкові заяви про успіх.

"Ймовірно, це, принаймні частково, направлено на те, щоб продемонструвати успіх внутрішньої аудиторії і зміцнити бойовий дух воюючих сил", - пишуть в Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, ЗСУ успішно відбивають атаки росії з тих пір, як Лисичанськ був залишений.

"Це дозволило сконцентрувати сили і вести вогонь проти зменшених атак росії і зіграло важливу роль у зменшенні імпульсу росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Після Сіверська наступною ціллю російських окупантів, імовірно, стане Бахмут Донецької області.