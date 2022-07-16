Британська розвідка: окупанти безуспішно намагаються взяти два міста на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Наступальні операції рф як і раніше обмежені за своїм розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені в Сіверську і Бахмуті. І це попри заяви російських загарбників про те, що вони увійшли на околицю міста Сіверськ на початку тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.
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Як зазначається, раніше рф робила передчасні і помилкові заяви про успіх.
"Ймовірно, це, принаймні частково, направлено на те, щоб продемонструвати успіх внутрішньої аудиторії і зміцнити бойовий дух воюючих сил", - пишуть в Міноборони Великої Британії.
За даними британської розвідки, ЗСУ успішно відбивають атаки росії з тих пір, як Лисичанськ був залишений.
"Це дозволило сконцентрувати сили і вести вогонь проти зменшених атак росії і зіграло важливу роль у зменшенні імпульсу росії", - йдеться в повідомленні.
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Після Сіверська наступною ціллю російських окупантів, імовірно, стане Бахмут Донецької області.