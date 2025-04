Після Сіверська: наступною ціллю росії може стати Бахмут – британська розвідка

Деталі

Як зазначили, на Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили "лнр" заявляють про те, що вони увійшли на околицю Сіверська Донецької області.

"Це не було підтверджено, однак російські війська повільно просувалися на захід після обстрілів і наступальних дій у напрямку Сіверська з боку Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов’янська та Краматорська. Імовірно, Бахмут стане наступною ціллю, коли Сіверськ буде захоплено", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2022



Нагадаємо

За останніми даними Генштабу, українські військові успішно зупинили спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки.