После Северска: следующей целью россии может стать Бахмут – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. После Северска следующей целью российских оккупантов, вероятно, станет Бахмут Донецкой области. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
Как отметили, на Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы "лнр" заявляют о том, что они вошли на окраину Северска Донецкой области.
"Это не было подтверждено, однако российские войска медленно продвигались на запад после обстрелов и наступательных действий в направлении Северска со стороны Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску. Вероятно, Бахмут станет следующей целью, когда Северск будет захвачен", – говорится в сообщении.
Последняя оборона Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2022
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Напомним
По последним данным Генштаба, украинские военные успешно остановили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки.