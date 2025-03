После Северска: следующей целью россии может стать Бахмут – британская разведка

Детали

Как отметили, на Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы "лнр" заявляют о том, что они вошли на окраину Северска Донецкой области.

"Это не было подтверждено, однако российские войска медленно продвигались на запад после обстрелов и наступательных действий в направлении Северска со стороны Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску. Вероятно, Бахмут станет следующей целью, когда Северск будет захвачен", – говорится в сообщении.

Последняя оборона Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2022



Напомним

По последним данным Генштаба, украинские военные успешно остановили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки.