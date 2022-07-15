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После Северска: следующей целью россии может стать Бахмут – британская разведка

После Северска: следующей целью россии может стать Бахмут – британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. После Северска следующей целью российских оккупантов, вероятно, станет Бахмут Донецкой области. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Детали

Как отметили, на Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы "лнр" заявляют о том, что они вошли на окраину Северска Донецкой области.

"Это не было подтверждено, однако российские войска медленно продвигались на запад после обстрелов и наступательных действий в направлении Северска со стороны Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску. Вероятно, Бахмут станет следующей целью, когда Северск будет захвачен", – говорится в сообщении.

Последняя оборона Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2022

Find out more UK government's response: https://t.co/CavbXUM9Hx

# StandWithUkraine  pic.twitter.com/aez855Jsau

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 15, 2022

Напомним

По последним данным Генштаба, украинские военные успешно остановили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки.

Украинские Национальные Новости

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