Британская разведка: оккупанты безуспешно пытаются взять два города на Донбассе

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Наступательные операции рф по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте. И это, несмотря на заявления российских захватчиков о том, что они вошли на окраину города Северск в начале недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Детали

Как отмечается, ранее рф делала преждевременные и ошибочные заявления об успехе.

"Вероятно, это, по крайней мере, частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать успех внутренней аудитории и укрепить боевой дух воюющих сил", - пишут в Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, ВСУ успешно отбивают атаки россии с тех пор, как Лисичанск был оставлен.

"Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак россии и сыграло немаловажную роль в уменьшении импульса россии", - говорится в сообщении.

Напомним

После Северска следующей целью российских оккупантов, вероятно, станет Бахмут Донецкой области.

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