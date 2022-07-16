Британская разведка: оккупанты безуспешно пытаются взять два города на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Наступательные операции рф по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте. И это, несмотря на заявления российских захватчиков о том, что они вошли на окраину города Северск в начале недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Детали
Как отмечается, ранее рф делала преждевременные и ошибочные заявления об успехе.
"Вероятно, это, по крайней мере, частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать успех внутренней аудитории и укрепить боевой дух воюющих сил", - пишут в Минобороны Великобритании.
По данным британской разведки, ВСУ успешно отбивают атаки россии с тех пор, как Лисичанск был оставлен.
"Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак россии и сыграло немаловажную роль в уменьшении импульса россии", - говорится в сообщении.
Напомним
После Северска следующей целью российских оккупантов, вероятно, станет Бахмут Донецкой области.