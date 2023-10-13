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Британія перекине 20 тисяч солдатів та свою військову техніку у країни Північної Європи для стримування росії

Британія перекине 20 тисяч солдатів та свою військову техніку у країни Північної Європи для стримування росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Уряд Великої Британії заявив, що планує наступного року посилити свою військову присутність у Північній Європі. Зокрема, хочуть перекинути туди 20 000 своїх військових та техніку, аби допомогти захистити критично важливу інфраструктуру на випадок російського саботажу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

“Наступного року Британія розгорне у регіоні понад 20 тисяч своїх військових, що важливо для захисту критичної інфраструктури, оскільки гібридні дії та стратегічна конкуренція у регіоні зростають”, — зазначається у комюніке британського уряду.

Деталі

У заяві уряду Британії зазначається, що вони планують відправити у країни Північної Європи солдатів, матросів, морських піхотинців та пілотів. Крім того, задля стримування можливих загроз з боку росії британці направлять туди вісім кораблів Королівського флоту та групу швидкісних реактивних літаків і військових гелікоптерів для допомоги поліції.

Британія також заявила, що візьме участь у широкомасштабних військових навчаннях з кількома країнами, а також проведе навчання з контролю за повітряним простором у холодну пору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО сприятиме розслідуванню пошкодження газогону між Фінляндією та Естонією

Контекст

Раніше в п’ятницю прем’єр-міністр Ріші Сунак зустрівся з лідерами в рамках саміту Об’єднаних експедиційних сил (JEF) з оборонної співпраці на шведському острові Готланд у Балтійському морі.

Група оборонного співробітництва (JEF) між скандинавськими та балтійськими країнами, Нідерландами та Великобританією, зібралася через кілька днів після того, як трубопровід і кабель передачі даних у Фінській затоці були пошкоджені через “зовнішнє втручання”. Цей інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки в північній Європі.

“Цього тижня ми знову переконалися, що нашу безпеку не можна сприймати як належне. Життєво важливо, щоб ми об’єдналися проти тих, хто має злісні наміри”, — сказав Сунак у заяві.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що до інциденту з витоком газу на газопроводі між Фінляндією та Естонією може бути причетна рф. Про це заявляли фінські видання із посиланням на власні джерела в уряді та Силах оборони.

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