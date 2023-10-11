НАТО сприятиме розслідуванню пошкодження газогону між Фінляндією та Естонією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. НАТО готове сприяти розслідуванню щодо можливого навмисного пошкодження газопроводу та підводного кабелю зв’язку між Фінляндією та Естонією. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в своєму дописі в Х, раніше відомому як Twitter, пише УНН.
Цитата
«Говорив з прем'єр-міністром нашого союзника Естонії Каєю Каллас щодо шкоди, завданої критично важливій інфраструктурі Фінляндії та Естонії. НАТО готове сприяти розслідуванню та підтримувати наших союзників»,- написав Єнс Столтенберг.
Spoke with Prime Minister @kajakallas of our Ally #Estonia on the damage to #Finland & Estonia's critical infrastructure. #NATO stands ready to contribute to the investigation & support our Allies. @EstonianGovt @TPKanslia— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 11, 2023
Нагадаємо
У неділю 8 жовтня Фінляндія та Естонія помітили виток газу на газопроводі Balticconnector, що пролягає між двома країнами. Також пошкоджено кабель зв’язку у водах Естонії. Згодом у Гельсінкі виявили місце пошкодження та заявили, що воно не могло статися випадково.
Керівництво Фінляндії та Сили оборони підозрюють у пошкодженні газопроводу росію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фінляндія хоче взяти під контроль найбільшу спортивну арену Гельсінкі, яка належить російським бізнесменам