НАТО сприятиме розслідуванню пошкодження газогону між Фінляндією та Естонією

Цитата

«Говорив з прем'єр-міністром нашого союзника Естонії Каєю Каллас щодо шкоди, завданої критично важливій інфраструктурі Фінляндії та Естонії. НАТО готове сприяти розслідуванню та підтримувати наших союзників»,- написав Єнс Столтенберг.

Spoke with Prime Minister @kajakallas of our Ally #Estonia on the damage to #Finland & Estonia's critical infrastructure. #NATO stands ready to contribute to the investigation & support our Allies. @EstonianGovt @TPKanslia

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 11, 2023

Нагадаємо

У неділю 8 жовтня Фінляндія та Естонія помітили виток газу на газопроводі Balticconnector, що пролягає між двома країнами. Також пошкоджено кабель зв’язку у водах Естонії. Згодом у Гельсінкі виявили місце пошкодження та заявили, що воно не могло статися випадково.

Керівництво Фінляндії та Сили оборони підозрюють у пошкодженні газопроводу росію.

