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НАТО будет способствовать расследованию повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. НАТО готово содействовать расследованию возможного умышленного повреждения газопровода и подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем сообщении в Х, ранее известном как Twitter, пишет УНН.

Цитата

«Говорил с премьер-министром нашего союзника Эстонии Каей Каллас относительно ущерба, нанесенного критически важной инфраструктуре Финляндии и Эстонии. НАТО готово содействовать расследованию и поддерживать наших союзников",- написал Йенс Столтенберг», - написал Йенс Столтенберг.

Spoke with Prime Minister @kajakallas of our Ally #Estonia on the damage to #Finland & Estonia's critical infrastructure. #NATO stands ready to contribute to the investigation & support our Allies. @EstonianGovt @TPKanslia

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 11, 2023

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Напомним

В воскресенье 8 октября Финляндия и Эстония заметили утечку газа на газопроводе Balticconnector, проходящем между двумя странами. Также поврежден кабель связи в водах Эстонии. Впоследствии в Хельсинки обнаружили место повреждения и заявили, что оно не могло произойти случайно.

Руководство Финляндии и Силы обороны подозревают в повреждении газопровода Россию.

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