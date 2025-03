НАТО будет способствовать расследованию повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией

Цитата

«Говорил с премьер-министром нашего союзника Эстонии Каей Каллас относительно ущерба, нанесенного критически важной инфраструктуре Финляндии и Эстонии. НАТО готово содействовать расследованию и поддерживать наших союзников",- написал Йенс Столтенберг», - написал Йенс Столтенберг.

Spoke with Prime Minister @kajakallas of our Ally #Estonia on the damage to #Finland & Estonia's critical infrastructure. #NATO stands ready to contribute to the investigation & support our Allies. @EstonianGovt @TPKanslia

В воскресенье 8 октября Финляндия и Эстония заметили утечку газа на газопроводе Balticconnector, проходящем между двумя странами. Также поврежден кабель связи в водах Эстонии. Впоследствии в Хельсинки обнаружили место повреждения и заявили, что оно не могло произойти случайно.

Руководство Финляндии и Силы обороны подозревают в повреждении газопровода Россию.

