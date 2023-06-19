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Британія не скасує санкції проти росії, доки Москва не виплатить компенсації Києву – глава МЗС

Київ • УНН

 • 914117 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У понеділок Велика Британія запровадила законодавство, яке дозволить їй зберігати санкції проти росії, доки Москва не виплатить Україні компенсацію. Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, пише Reuters, повідомляє УНН.

Британія не скасує санкції проти росії, доки Москва не виплатить компенсації Києву – глава МЗС

Цитата

«Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення росії, очевидні жахливі наслідки путінської війни. Потреби України у реконструкції величезні. Завдяки нашим сьогоднішнім новим заходам ми посилюємо підхід до санкцій, підтверджуючи, що Британія готова використати санкції, щоб гарантувати, що росія заплатить за ремонт країни, на яку вона так безрозсудно напала.

Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, щоб оговтатися від агресивної війни та закласти основу для процвітання нації»,– заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Доповнення

Також уряд Велікої Британії готує закон, який вимагає від тих, хто володіє активами в країні від імені центрального банку росії, міністерства фінансів росії або російського фонду національного добробуту, розкривати їх міністерству фінансів.

Росіяни, які потрапили під санкції, і заявляють, що підтримують Україну, тепер також матимуть можливість пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.

«Це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, які підпадають під санкції, можуть подати заявку на виділення коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України», — йдеться в заяві уряду.

Додамо

Раніше УНН повідомляв, що колишній власник англійського «Челсі» російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати договір про передачу Києву коштів від продажу футбольного клубу. Абрамович хоче, щоб частина грошей пішла постраждалим із росії, але уряд Великої Британії та Єврокомісія виступають проти.

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