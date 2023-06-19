Британия не отменит санкции против россии, пока Москва не выплатит компенсации Киеву - глава МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В понедельник Великобритания ввела законодательство, которое позволит ей сохранять санкции против россии, пока Москва не выплатит Украине компенсацию. Об этом заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, пишет Reuters, сообщает УНН.
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«Поскольку Украина продолжает защищаться от вторжения россии, очевидны ужасные последствия путинской войны. Потребности Украины в реконструкции огромны. Благодаря нашим сегодняшним новым мерам мы усиливаем подход к санкциям, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что россия заплатит за ремонт страны, на которую она так безрассудно напала.
Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы оправиться от агрессивной войны и заложить основу для процветания нации»,– заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
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Также правительство Великобритании готовит закон, который требует от тех, кто владеет активами в стране от имени центрального банка россии, министерства финансов россии или российского фонда национального благосостояния, раскрывать их министерству финансов.
Россияне, которые попали под санкции, и заявляют, что поддерживают Украину, теперь также будут иметь возможность пожертвовать свои замороженные средства на восстановление Украины.
«Это будет добровольный процесс, с помощью которого лица, подпадающие под санкции, могут подать заявку на выделение средств специально для поддержки восстановления и реконструкции Украины», — говорится в заявлении правительства.
Добавим
Ранее УНН сообщал, что бывший владелец английского «Челси» российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Киеву средств от продажи футбольного клуба. Абрамович хочет, чтобы часть денег пошла пострадавшим из россии, но правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против.