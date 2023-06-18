Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче Украине £2,3 миллиарда от продажи "Челси" - СМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 23123 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 48206 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 55236 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 158259 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 86763 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 95587 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 277039 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79245 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 129391 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169159 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 123991 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 199822 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 104264 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 58560 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 38698 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 158176 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 202274 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 276955 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 300522 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 350540 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 12682 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 40363 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 60234 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 105868 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 65744 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче Украине £2,3 миллиарда от продажи "Челси" - СМИ

Киев • УНН

 • 1434849 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Бывший владелец английского «Челси» российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Киеву средств от продажи футбольного клуба. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в МИД Великобритании, пишет УНН

Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче Украине £2,3 миллиарда от продажи "Челси" - СМИ

Детали

По данным издания, Абрамович хочет, чтобы часть денег пошла пострадавшим из россии, но правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против.

Сейчас £2,3 миллиарда, которые Абрамович выручил с продажи «Челси», остаются на замороженном банковском счете в Великобритании.

В Daily Mail сообщают, что процесс перевода денег теперь может затянуться как минимум до сентября.

Цитата

«Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, затем мы надеялись на сдвиг в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления суровой зимы, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет», — сообщил изданию анонимный из МИД Великобритании источник.

Ранее

31 мая 2022 года российский миллиардер Абрамович продал клуб "Челси" за 4,25 млрд фунтов. Права на владение клубом перешли к американцу Тодду Бёли.

В январе 2023 года сообщалось, что правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси" Украине. Однако, сначала этот процесс должен был одобрить Европейский Союз.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50