Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче Украине £2,3 миллиарда от продажи "Челси" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Бывший владелец английского «Челси» российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Киеву средств от продажи футбольного клуба. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в МИД Великобритании, пишет УНН.
Детали
По данным издания, Абрамович хочет, чтобы часть денег пошла пострадавшим из россии, но правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против.
Сейчас £2,3 миллиарда, которые Абрамович выручил с продажи «Челси», остаются на замороженном банковском счете в Великобритании.
В Daily Mail сообщают, что процесс перевода денег теперь может затянуться как минимум до сентября.
Цитата
«Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, затем мы надеялись на сдвиг в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления суровой зимы, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет», — сообщил изданию анонимный из МИД Великобритании источник.
Ранее
31 мая 2022 года российский миллиардер Абрамович продал клуб "Челси" за 4,25 млрд фунтов. Права на владение клубом перешли к американцу Тодду Бёли.
В январе 2023 года сообщалось, что правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси" Украине. Однако, сначала этот процесс должен был одобрить Европейский Союз.