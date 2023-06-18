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Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні £2,3 мільярда від продажу «Челсі» - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1434849 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Колишній власник англійського «Челсі» російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати договір про передачу Києву коштів від продажу футбольного клубу. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела в МЗС Великобританії, пише УНН

Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні £2,3 мільярда від продажу «Челсі» - ЗМІ

Деталі

За данними видання, Абрамович хоче, щоб частина грошей пішла постраждалим із росії, але уряд Великої Британії та Єврокомісія виступають проти.

Зараз £2,3 мільярда, які Абрамович виручив із продажу «Челсі», залишаються на замороженому банківському рахунку у Великій Британії. У Daily Mail повідомляють, що процес переказу грошей тепер може затягнутися щонайменше до вересня.

Цитата

«Була надія, що гроші перекажуть минулого літа, потім ми сподівалися на зрушення в січні. Зараз ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до настання суворої зими, але наразі немає жодних гарантій, що це станеться», — повідомило віданню анонімне з МЗС Великобританії джерело.

Раніше

31 травня 2022 року російський мільярдер Абрамович продав клуб "Челсі" за 4,25 млрд фунтів. Права на власність клубом перейшли до американця Тодду Бьолі.

У січні 2023 року повідомлялося, що уряд Великої Британії близький до того, щоб передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, виручених від продажу футбольного клубу "Челсі" Україні. Проте, спочатку цей процес мав схвалити Європейський Союз.

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