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Brexit: за добу до "дедлайну" прем'єр Британії Джонсон - підписав торгову угоду з ЄС

Київ • УНН

 • 14091 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду про відносини Великої Британії з Євросоюзом після Brexit, передає УНН з посиланням на BBC.

Brexit: за добу до "дедлайну" прем'єр Британії Джонсон - підписав торгову угоду з ЄС

За декілька годин до цього угода була схвалена Палатою громад, 521 голосом проти 73. Для формального вступу в силу після підписання прем’єром документ мають затвердити Палата лордів і королева Єлизавета II.

Підписаний документ регулює відносини Євросоюзу та Великої Британії в торгівлі, транспортне сполучення, енергетичній сфері та в питаннях безпеки.

Велика Британія офіційно покинула ЄС 1 лютого 2020 року, після декількох відстрочок. Сторони домовилися, що до кінця року на Велику Британію будуть продовжувати поширюватися загальні торгові норми ЄС. Якби угода не вдалося досягти, з 1 січня Лондон і Брюссель автоматично перейшли б до митної торгівлі, що призвело б до збитків для обох сторін.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020

WATCH LIVE: My update to the @HouseOfCommons on our deal with the European Union. https://t.co/QANkK32L5Z

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020

Європарламент не встигне ратифікувати угоду до 31 грудня. У зв’язку з цим Рада ЄС прийняла рішення поки застосовувати його положення на тимчасовій основі. Очікується, що затвердження документа Європарламентом відбудеться до лютого.

За вихід країни з Євросоюзу жителі Великої Британії проголосували на референдумі влітку 2016 року.

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