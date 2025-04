Brexit: за добу до "дедлайну" прем'єр Британії Джонсон - підписав торгову угоду з ЄС

За декілька годин до цього угода була схвалена Палатою громад, 521 голосом проти 73. Для формального вступу в силу після підписання прем’єром документ мають затвердити Палата лордів і королева Єлизавета II.

Підписаний документ регулює відносини Євросоюзу та Великої Британії в торгівлі, транспортне сполучення, енергетичній сфері та в питаннях безпеки.

Велика Британія офіційно покинула ЄС 1 лютого 2020 року, після декількох відстрочок. Сторони домовилися, що до кінця року на Велику Британію будуть продовжувати поширюватися загальні торгові норми ЄС. Якби угода не вдалося досягти, з 1 січня Лондон і Брюссель автоматично перейшли б до митної торгівлі, що призвело б до збитків для обох сторін.

Європарламент не встигне ратифікувати угоду до 31 грудня. У зв’язку з цим Рада ЄС прийняла рішення поки застосовувати його положення на тимчасовій основі. Очікується, що затвердження документа Європарламентом відбудеться до лютого.

За вихід країни з Євросоюзу жителі Великої Британії проголосували на референдумі влітку 2016 року.