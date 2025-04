Brexit: за сутки до "дедлайна" премьер Великобритании Джонсон - подписал торговое соглашение с ЕС

За несколько часов до этого соглашение было одобрено Палатой общин, 521 голосом против 73. Для формального вступления в силу после подписания премьером документ должны утвердить Палата лордов и королева Елизавета II.

Подписанный документ регулирует отношения Евросоюза и Великобритании в торговле, транспортном сообщении, энергетической сфере и в вопросах безопасности.

Великобритания официально покинула ЕС 1 февраля 2020 года, после нескольких отсрочек. Стороны договорились, что до конца года на Великобританию будут продолжать распространяться общие торговые нормы ЕС. Если бы соглашение не удалось заключить, с 1 января Лондон и Брюссель автоматически перешли бы к пошлинной торговле, что привело бы к убыткам для обеих сторон.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020

Европарламент не успеет ратифицировать соглашение до 31 декабря. В связи с этим Совет ЕС принял решение пока применять его положения на временной основе. Ожидается, что утверждение документа Европарламентом состоится до февраля.

За выход страны из Евросоюза жители Великобритании проголосовали на референдуме летом 2016 года.