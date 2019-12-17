Бразильська команда пробилася до фіналу Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У першому півфіналі клубного чемпіонату світу "Фламенго" з Бразилії обіграв "Аль-Хілаль" з Саудівської-Аравії, передає УНН.
Перший тайм завершився в актив команди з Аравії. Єдине взяття воріт оформив Аль-Давсарі, якого залишили одного в центрі штрафної.
Після відпочинку картина змінилась. На 49 хвилині де Арраскаета відзначився в контратаці, а ближче до кінця матчі голи забивали Бруно Енріке та Аль-Булайхі (автогол) — 1:3.
Зауважимо, що у фіналі “Фламенго” під орудою португальця Жезуса зустрінеться з переможцем пари “Монтеррей” — “Ліверпуль”.