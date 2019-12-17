Бразильская команда пробилась в финал Клубного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В первом полуфинале клубного чемпионата мира "Фламенго" из Бразилии обыграл "Аль-Хилал" из Саудовской-Аравии, передает УНН.
Первый тайм завершился в актив команды из Аравии. Единственное взятие ворот оформил Аль-Давсари, которого оставили одного в центре штрафной.
После отдыха картина изменилась. На 49 минуте где Арраскаета отличился в контратаке, а ближе к концу матча голы забивали Бруно Энрике и Аль-Булайхи (автогол) — 1:3.
Заметим, что в финале “Фламенго” под руководством португальца Жезуса встретится с победителем пары “Монтеррей” — “Ливерпуль”.