Бойовику "ЛНР" заочно повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Бойовику мотострілецької бригади так званої ЛНР, який здійснює збір розвідувальної інформації, заочно повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.
"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактом сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та вчинення умисних дій, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, у січні 2017 року житель Слов’яносербська добровільно вступив до лав незаконного збройного підрозділу "4 окремої мотострілецької бригади "ЛНР", у складі якої і натепер бере участь у бойових діях на території лінії зіткнення в Луганській області, тобто здійснює збройний опір силам АТО/ООС.
Крім того, вказаний громадянин несе бойові чергування на блок постах, виконує вказівки інших учасників "ЛНР", а саме в телефонному режимі здійснює збір розвідувальної інформації щодо дислокації та переміщення особового складу та військової техніки сил АТО/ООС, яку передає командному складу бойовиків з метою її подальшого використання для здійснення артилерійських та мінометних обстрілів.
У серпні 2019 року чоловікові заочно повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, контррозвідники припинили протиправну діяльність двох українських громадянок, які забезпечували терористичні угруповання так званої ЛНР розвідувальними даними.