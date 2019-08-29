Боевику "ЛНР" заочно сообщено о подозрении

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, начатом по материалам третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях по факту содействия деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и совершения умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в январе 2017 года житель Славяносербска добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного подразделения "4 отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", в составе которой и на данный момент участвует в боевых действиях на территории линии соприкосновения в Луганской области, то есть осуществляет вооруженное сопротивление силам АТО/ООС.

Кроме того, указанный гражданин несет боевые дежурства на блок постах, выполняет указания других участников "ЛНР", а именно в телефонном режиме осуществляет сбор разведывательной информации о дислокации и перемещении личного состава и военной техники сил АТО/ООС, которую передает командному составу боевиков с целью дальнейшего использования для осуществления артиллерийских и минометных обстрелов.

В августе 2019 года мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, контрразведчики пресекли противоправную деятельность двух украинских гражданок, которые обеспечивали террористические группировки так называемой ЛНР разведывательными данными.