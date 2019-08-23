На Луганщині викрили інформаторів бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Контррозвідники припинили протиправну діяльність двох українських громадянок, які забезпечували терористичні угруповання так званої ЛНР розвідувальними даними про підрозділи, задіяні в операції Об’єднаних сил. Про це УНН повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, жителька підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили та засоби українських силових структур і Збройних Сил. Отримані дані вона передавала іншій громадянці України — бойовику так званої 4 ОМСБр 2 АК НМ терористичної організації “ЛНР”.
Наразі обом громадянкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Матеріали справи передано до суду.
Нагадаємо, на Луганщині повідомлено про підозру особі, яка телефоном передавала терористам “ЛНР” розвідувальну інформацію.