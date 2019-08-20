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На Луганщині жінка телефоном передавала розвіддані терористам з "ЛНР"

На Луганщині жінка телефоном передавала розвіддані терористам з "ЛНР"

Київ • УНН

 • 10257 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Луганщині повідомлено про підозру особі, яка телефоном передавала терористам “ЛНР” розвідувальну інформацію. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.

“Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом сприяння діяльності терористичної організації”, — йдеться у повідомленні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2015 року мешканка смт Станиця Луганська збирала відомості військового характеру щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території населеного пункту.

Як зазначили у прес-службі, у подальшому жінка у телефонному режимі “передавала вказані дані своєму кураторові — “радіотелефоністу” так званої "4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР".З метою конспірації для передачі такої інформації використовувалися умовні назви для різних видів бойової техніки“.

“Факт передачі розвідувальних даних сприяв представникам терористичної організації „ЛНР“ в здійсненні збройного опору силам АТО та ООС”, — відзначають у прес-службі.

“Наразі інформаторці терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України”, — повідомили у прокуратурі, додавши, що санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, колишнього бойовика “ДНР” викрили на Київщині.

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