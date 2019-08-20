В Луганской области женщина по телефону передавала разведданные террористам из "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Луганской области сообщено о подозрении особе, которая по телефону передавала террористам “ЛНР” разведывательную информацию. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
“Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по факту содействие деятельности террористической организации”, — говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что с августа 2015 года жительница пгт Станица Луганская собирала сведения военного характера по количеству, вооружению, перемещению и местам дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории населенного пункта.
Как отметили в пресс-службе, в дальнейшем женщина в телефонном режиме “передавала указаны данные своему куратору — „радиотелефонистам“ так называемой „4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР“. С целью конспирации для передачи такой информации использовались условные названия для различных видов боевой техники”.
“Факт передачи разведывательных данных способствовал представителям террористической организации „ЛНР“ в совершении вооруженного сопротивления силам АТО и ООС”, — отмечают в пресс-службе.
“Сейчас информаторке террористов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины”, — сообщили в прокуратуре, добавив, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, бывшего боевика “ДНР” разоблачили в Киевской области.