Колишнього бойовика "ДНР" викрили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Київській області викрили колишнього бойовика "ДНР", інформує УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
За даними спецслужби, у 2014 році мешканець Харцизька – це Донецька область – три місяці проходив "військову службу" в одному з незаконних збройних формувань "ДНР". У складі НЗФ, як проінформували у СБУ, зловмисник виконував функції охоронця штабу, дислокованого у рідному місті.
"Бойовик брав участь у військових навчаннях, які проводили з особовим складом кадрові військовослужбовці збройних сил РФ. Ватажками терористичного угруповання він також залучався до чергувань на блокпостах та бойового чергування на позиціях поблизу лінії розмежування.
Чоловік швидко розчарувався в "ідеалах" терористів і майже два роки працював на шахті, після чого вирішив переїхати на Київщину", - повідомили у спецслужбі.
У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника в одному з районів Київської області правоохоронці виявили додаткові докази його протиправної діяльності – кілька мобільних телефонів і комп’ютерну техніку, які містять листування, пов’язане з участю у "ДНР".
Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України. У свою чергу, він повністю визнав свою провину і надав викривальні свідчення щодо присутності кадрових російських військових на тимчасово окупованих територіях, додали у спецслужбі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні вже завершено. Матеріали справи з обвинувальним актом передані до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, у Луганській області правоохоронці викрили колишнього бойовика "ЛНР".