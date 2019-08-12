На Луганщині викрили колишнього бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Луганській області правоохоронці викрили колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, житель регіону у серпні 2015 року приєднався до незаконного збройного формування, а саме до так званої народної міліції ЛНР. Після проходження підготовки у навчальному центрі бойовиків у Луганську він був направлений на позиції терористів у районі траси Бахмутка. Там зловмисник брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Зі слів затриманого, він зрозумів хибність свого вибору, побачивши масштаби наркоманії серед бойовиків, тому у листопаді 2015 року зловмисник залишив лави незаконних збройних формувань.
Правоохоронці затримали колишнього учасника бандугруповань на блокпосту в Станично-Луганському районі під час його спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію для отримання паспорту громадянина України.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, на Донеччині викрили двох колишніх пособників бойовиків.