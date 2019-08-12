В Луганской области разоблачили бывшего боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Луганской области правоохранители разоблачили бывшего боевика террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в прессцентре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, житель региона в августе 2015 года присоединился к незаконному вооруженному формированию, а именно к так называемой народной милиции ЛНР. После прохождения подготовки в учебном центре боевиков в Луганске он был направлен на позиции террористов в районе трассы Бахмутка. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
По словам задержанного, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков, поэтому в ноябре 2015 года злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований.
Правоохранители задержали бывшего участника бандгруппировок на блокпосту в Станично-Луганском районе во время его попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины.
Следователи СБУ сообщили задержанному о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, в Донецкой области разоблачили двух бывших пособников боевиков.